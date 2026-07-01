Bingo au camping des Roussilles Camping Les Roussilles Saint-Sylvestre

Informations pratiques

Saint-Sylvestre

Bingo au camping des Roussilles

Camping Les Roussilles 2 Les Roussilles Saint-Sylvestre Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Venez nombreux participer au Bingo du Camping Les Roussilles ! Tentez votre chance, partagez un moment convivial en famille ou entre amis et repartez peut-être avec de jolis lots. Bonne humeur, suspense et éclats de rire garantis. Qui sera le prochain à crier BINGO ? .

Camping Les Roussilles 2 Les Roussilles Saint-Sylvestre 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 46 47 55 49 info@lesroussilles.nl

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English : Bingo au camping des Roussilles

L’événement Bingo au camping des Roussilles Saint-Sylvestre a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Monts du Limousin