Karaoké au camping des Roussilles Camping Les Roussilles Saint-Sylvestre

Informations pratiques

Saint-Sylvestre

Karaoké au camping des Roussilles

Camping Les Roussilles 2 Les Roussilles Saint-Sylvestre Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Envie de briller sur scène ? Venez nombreux partager vos talents musicaux au karaoké du Camping des Roussilles ! Que vous chantiez comme une star ou juste pour le plaisir, bonne humeur, rires et ambiance festive seront au rendez-vous. À vos micros ! .

Camping Les Roussilles 2 Les Roussilles Saint-Sylvestre 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 46 47 55 49 info@lesroussilles.nl

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English : Karaoké au camping des Roussilles

L’événement Karaoké au camping des Roussilles Saint-Sylvestre a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Monts du Limousin