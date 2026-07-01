Chamallow grillés au camping des Roussilles Camping Les Roussilles Saint-Sylvestre

Informations pratiques

Saint-Sylvestre

Chamallow grillés au camping des Roussilles

Camping Les Roussilles 2 Les Roussilles Saint-Sylvestre Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Envie d’une soirée gourmande et conviviale ? Rejoignez-nous au Camping des Roussilles pour faire griller de délicieux chamallows au feu de bois ! Un moment chaleureux, des rires, de la gourmandise et une ambiance conviviale vous attendent. Venez partager cette belle soirée en famille ou entre amis ! Rendez-vous au Camping des Roussilles. On vous attend avec impatience ! .

Camping Les Roussilles 2 Les Roussilles Saint-Sylvestre 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 46 47 55 49 info@lesroussilles.nl

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English : Chamallow grillés au camping des Roussilles

L’événement Chamallow grillés au camping des Roussilles Saint-Sylvestre a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Monts du Limousin