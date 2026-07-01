Brocante au camping des Roussilles Camping Les Roussilles Saint-Sylvestre
dimanche 19 juillet 2026 · Camping Les Roussilles · Saint-Sylvestre
Informations pratiques
Saint-Sylvestre
Brocante au camping des Roussilles
Camping Les Roussilles 2 Les Roussilles Saint-Sylvestre Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Venez participer à la brocante du Camping des Roussilles ! Chinez, vendez et partagez un moment convivial dans une ambiance chaleureuse. Que vous soyez à la recherche de bonnes affaires ou que vous souhaitiez vider vos placards, cette brocante est l’occasion idéale de passer une agréable journée en famille ou entre amis. Nous vous attendons nombreux au Camping des Roussilles ! .
Camping Les Roussilles 2 Les Roussilles Saint-Sylvestre 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 46 47 55 49 info@lesroussilles.nl
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English : Brocante au camping des Roussilles
L’événement Brocante au camping des Roussilles Saint-Sylvestre a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Monts du Limousin
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