Brocante au camping des Roussilles Camping Les Roussilles Saint-Sylvestre

Informations pratiques

Saint-Sylvestre

Brocante au camping des Roussilles

Camping Les Roussilles 2 Les Roussilles Saint-Sylvestre Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Venez participer à la brocante du Camping des Roussilles ! Chinez, vendez et partagez un moment convivial dans une ambiance chaleureuse. Que vous soyez à la recherche de bonnes affaires ou que vous souhaitiez vider vos placards, cette brocante est l’occasion idéale de passer une agréable journée en famille ou entre amis. Nous vous attendons nombreux au Camping des Roussilles ! .

Camping Les Roussilles 2 Les Roussilles Saint-Sylvestre 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 46 47 55 49 info@lesroussilles.nl

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English : Brocante au camping des Roussilles

L’événement Brocante au camping des Roussilles Saint-Sylvestre a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Monts du Limousin