Bingo-pasto: à la découverte des viandes pastorales Eymoutiers
Bingo-pasto: à la découverte des viandes pastorales Eymoutiers samedi 26 septembre 2026.
Eymoutiers
Bingo-pasto: à la découverte des viandes pastorales
Eymoutiers Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 11:30:00
fin : 2026-09-26 12:30:00
Date(s) :
2026-09-26
A l’occasion du marché d’Eymoutiers, participez au Bingo des viandes et apprenez à différencier les viandes.
Informations au 06 66 90 54 82.
Offert par le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin. .
Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 90 54 82
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English : Bingo-pasto: à la découverte des viandes pastorales
L’événement Bingo-pasto: à la découverte des viandes pastorales Eymoutiers a été mis à jour le 2026-05-25 par PNR Millevaches en Limousin
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