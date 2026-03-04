Biocénales des peintres Neuvy-sur-Barangeon

Biocénales des peintres

Début : 2026-09-20 10:30:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

2026-09-20

4ème, rendez-vous des artistes peintres dans le parc du site de la Maison de l’Eau

Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 66 65

English :

4th, painters’ rendezvous in the grounds of the Maison de l’Eau site

