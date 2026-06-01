Sainte-Croix-Vallée-Française

BIODANZA

La Cuisinasse Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Biodanza à la Cuisinasse ! Le plaisir de danser sans savoir danser ! Venez essayer gratuitement la biodanza, vous allez l’adopter !

Biodanza à la Cuisinasse ! Le plaisir de danser sans savoir danser ! Venez essayer gratuitement la biodanza, vous allez l’adopter !

5€ pour les non-inscrits à l’année + 10€ adhésion .

La Cuisinasse Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 18 06 40 44 lebocal.frvf@orange.fr

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English :

Biodanza at the Cuisinasse! The pleasure of dancing without knowing how to dance! Come and try biodanza for free you’ll love it!

L’événement BIODANZA Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-05-31 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère