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BIODANZA Sainte-Croix-Vallée-Française

BIODANZA Sainte-Croix-Vallée-Française

BIODANZA Sainte-Croix-Vallée-Française mercredi 17 juin 2026.

Adresse : La Cuisinasse

Ville : 48110 Sainte-Croix-Vallée-Française

Département : Lozère

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Tarif : 5 5 Adulte

Sainte-Croix-Vallée-Française

BIODANZA

La Cuisinasse Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-17

Date(s) :
2026-06-17

Biodanza à la Cuisinasse ! Le plaisir de danser sans savoir danser ! Venez essayer gratuitement la biodanza, vous allez l’adopter !
Biodanza à la Cuisinasse ! Le plaisir de danser sans savoir danser ! Venez essayer gratuitement la biodanza, vous allez l’adopter !

5€ pour les non-inscrits à l’année + 10€ adhésion   .

La Cuisinasse Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 18 06 40 44  lebocal.frvf@orange.fr

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English :

Biodanza at the Cuisinasse! The pleasure of dancing without knowing how to dance! Come and try biodanza for free you’ll love it!

L’événement BIODANZA Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-05-31 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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