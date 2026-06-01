Sainte-Croix-Vallée-Française

FÊTE DE LA MUSIQUE

Au Rond Aire de Jeux Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Un grand repas suivi de Cambou Cambo (musiques cubaines) puis de Lorkê Lorkê (oriental electric) Dans son tournis rétrofuturiste de disco et rock psyché, pimenté de quarts de tons et de rythmes impairs, Lorkê Lorkê nous sert ses délicieuses relectures de classiques Kurdes et Séfarades

Un grand repas du Foyer rural de la Vallée française préparé avec le cœur ! Suivi de Cambou Cambo (musiques cubaines)

Puis de Lorkê Lorkê (oriental electric) Dans son tournis rétrofuturiste de disco et rock psyché, pimenté de quarts de tons et de rythmes impairs, Lorkê Lorkê nous sert ses délicieuses relectures de classiques Kurdes et Séfarades

Entrée à prix libre Buvette à petit prix sur place Pensez à prendre du liquide, la CB n’est pas acceptée En cas de pluie, RDV au Piboulio

Info et réservation auprès du Foyer rural de la Vallée française Espace de Vie Sociale

06 41 10 56 91 (mercredi et jeudi)

lebocal.frvf@orange.fr .

Au Rond Aire de Jeux Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 41 10 56 91

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English :

A great meal followed by Cambou Cambo (Cuban music) then Lorkê Lorkê (oriental electric): In his retro-futuristic swirl of disco and psychedelic rock, spiced up with quarter tones and odd rhythms, Lorkê Lorkê serves up his delicious rereadings of Kurdish and Sephardic classics

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-05-29 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère