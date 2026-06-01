LUDOTHÈQUE Sainte-Croix-Vallée-Française
LUDOTHÈQUE Sainte-Croix-Vallée-Française dimanche 21 juin 2026.
Sainte-Croix-Vallée-Française
LUDOTHÈQUE
Au Rond Aire de jeux Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Avec Bulles de jeux, c’est l’occasion de sortir des jeux en bois géants pour les petit.es et les grand.es ! C’est la dernière de l’été, profitez-en ! Gratuit.
C’est la dernière de l’été de la ludothèque itinérante de Bulles de jeux. Comme tous les ans, c’est l’occasion de sortir des jeux en bois géants pour les petit.es et les grand.es !
Gratuit.
Contact Bulles de jeux 06 03 98 82 00
Au Rond (aire de jeux) à Sainte-Croix-Vallée-Française
De 13h30 à 17h30 .
Au Rond Aire de jeux Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 03 98 82 00
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English :
Bulles de jeux brings out giant wooden games for young and old alike! It’s the last one of the summer, so make the most of it! Free admission.
L’événement LUDOTHÈQUE Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-05-31 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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