Sainte-Croix-Vallée-Française

SPECTACLE D’ENFANTS LUMINOMAGIFANTASTIQUE

La placette Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Découvrez le spectacle Luminomagifantastique imaginé par les enfants du cours de danse de Betty !

Avec votre participation et après la représentation, un petit moment d’échange et de partage sucré salé offert

A l’heure dorée ! Venez ! A la placette à Sainte Croix Vallée Française.

Découvrez le spectacle Luminomagifantastique imaginé par les enfants du cours de danse de Betty !

Avec votre participation et après la représentation, un petit moment d’échange et de partage sucré salé offert

En cas de mauvais temps le spectacle sera reporte. .

La placette Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 41 10 56 91 lebocal.frvf@orange.fr

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English :

Discover the Luminomagifantastique show imagined by the children in Betty’s dance class!

With your participation and after the show, we’ll offer you a moment of sweet and savoury exchange and sharing

L’événement SPECTACLE D’ENFANTS LUMINOMAGIFANTASTIQUE Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-05-31 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère