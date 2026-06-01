SPECTACLE D’ENFANTS LUMINOMAGIFANTASTIQUE Sainte-Croix-Vallée-Française
SPECTACLE D’ENFANTS LUMINOMAGIFANTASTIQUE Sainte-Croix-Vallée-Française samedi 13 juin 2026.
Sainte-Croix-Vallée-Française
SPECTACLE D’ENFANTS LUMINOMAGIFANTASTIQUE
La placette Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Découvrez le spectacle Luminomagifantastique imaginé par les enfants du cours de danse de Betty !
Avec votre participation et après la représentation, un petit moment d’échange et de partage sucré salé offert
A l’heure dorée ! Venez ! A la placette à Sainte Croix Vallée Française.
Découvrez le spectacle Luminomagifantastique imaginé par les enfants du cours de danse de Betty !
Avec votre participation et après la représentation, un petit moment d’échange et de partage sucré salé offert
En cas de mauvais temps le spectacle sera reporte. .
La placette Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 41 10 56 91 lebocal.frvf@orange.fr
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English :
Discover the Luminomagifantastique show imagined by the children in Betty’s dance class!
With your participation and after the show, we’ll offer you a moment of sweet and savoury exchange and sharing
L’événement SPECTACLE D’ENFANTS LUMINOMAGIFANTASTIQUE Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-05-31 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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