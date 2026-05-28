Biodivers’été : ?? l’origine des paysages, atelier archéo-botanique parc de la crapaudine Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-08 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Gratuit Tout public, Senior, Personne en situation de handicap, Jeune Public, Etudiant, En famille, Adulte

Le Chronographe vous propose de découvrir de manière ludique les différents métiers de l’archéologie et en particulier l’archéo-botanique. Il s’agit de l’étude des restes végétaux : les pollens, les graines et le bois. Ces éléments permettent de mieux comprendre les paysages passés, dans lesquels les humains ont évolué.Sans réservation (atelier en continu sur la matinée).

parc de la crapaudine Nantes 44202



Afficher la carte du lieu parc de la crapaudine et trouvez le meilleur itinéraire

