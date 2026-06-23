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Rencontre avec la police municipale Nantes

Rencontre avec la police municipale Nantes

Rencontre avec la police municipale Nantes mercredi 8 juillet 2026.

Adresse : Place Feydeau

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 14:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-08 14:00 – 16:00
Gratuit : oui  Tout public 

Les agents de la police municipale, plus précisément la brigade de proximité et d’îlotage (BPI), vont à la rencontre des habitants lors de points de contact réguliers sur l’espace public. À bord de leur camion installé dans des lieux passants sur tout le territoire nantais, les agents sont disponibles pour répondre aux sollicitations des usagers, que ça soit pour relater des nuisances du quotidien ou simplement pour échanger.

Nantes 44000


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