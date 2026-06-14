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Contes, jeux et lectures Pataugeoire de la Boissière Nantes

Contes, jeux et lectures Pataugeoire de la Boissière Nantes

Contes, jeux et lectures Pataugeoire de la Boissière Nantes mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Pataugeoire de la Boissière

Adresse : Rue André Chénier - Nantes

Ville : 44323 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 15:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-08 15:00 – 18:00
Gratuit : oui  Tout public 

En partenariat avec le centre socioculturel Accoord des Renards dans le cadre du festival Street ArtRenseignements à la médiathèque Luce Courville

Pataugeoire de la Boissière Nantes 44323


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