Contes, jeux et lectures Pataugeoire de la Boissière Nantes
Contes, jeux et lectures Pataugeoire de la Boissière Nantes mercredi 8 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-08 15:00 – 18:00
Gratuit : oui Tout public
En partenariat avec le centre socioculturel Accoord des Renards dans le cadre du festival Street ArtRenseignements à la médiathèque Luce Courville
Pataugeoire de la Boissière Nantes 44323
Afficher la carte du lieu Pataugeoire de la Boissière et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- PRIDE 2026 – La soirée officielle à Nantes !, Warehouse, Nantes 14 juin 2026
- La Pride 2026 au Warehouse, Warehouse, Nantes 14 juin 2026
- Concert de cuivres de L’Enfanfare Pôle associatif Félix Thomas Nantes 14 juin 2026
- Saison Vagabonde : Spectacle de danse du Conservatoire Miroir d’eau Nantes 14 juin 2026
- INTERSTELLAR Ré-imaginer la Terre HAB Galerie (Hangar à Bananes) Nantes 14 juin 2026