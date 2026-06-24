Les Contes-dits-du-bout-des-doigts – Cie Le Bruit du Silence – Spectacle enfants – Festival Aux heures d’été Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-08 16:00 – 16:50

Gratuit : oui Jeune Public, En famille – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

Contes – pour enfants à partir de 5 ans Dans l’univers du conte, il y a la tradition et ceux qui cherchent à réinventer un art ancestral. La compagnie Le Bruit Du Silence joint ainsi littéralement la parole au geste (et vice-versa).Imaginez une comédienne jonglant merveilleusement avec la Langue des Signes (sa langue maternelle), qui se métamorphose successivement en vieille sorcière, en géant fou de colère ou en moinillons pris de panique. Imaginez, dans le même temps, un lecteur explorant toutes ses potentialités vocales pour donner vie aux personnages, comme un comédien doublant un dessin animé.Un décalage entre le ballet des mots et les gestes pour des contes dits du bout des doigts plein de drôlerie. Sylvain Guichard : conte / Isabelle Florido : corps et langue des signes / Nicolas Fagart : mise en scène Durée : 50 min. Spectacle proposé en LSF (Langue des Signes Française) Dans le cadre du Festival Musiques et cultures du monde contemporain, Aux heures d’été À ne pas oublier : le goûter et de l’eau pour les loupiots !

Breil – Barberie Nantes 44100



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