Saint-Trojan-les-Bains

Biodiversité de l’estran sablo-vaseux

Entrée de la plage de Gatseau Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 09:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-16 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-12 2026-08-14 2026-08-26

Découvrir la biodiversité de l’estran sableux-vaseux à marée basse. Sensibilisation aux gestes de pêche à pied responsable. Après la pêche, tous les animaux sont remis en liberté. Durée 2h. Prévoir chaussures fermées. Réservation en offices de tourisme.

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Entrée de la plage de Gatseau Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 47 69 43 contact@oleron-maison-nature.org

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English : Biodiversity of the sandy-muddy foreshore

Discover the biodiversity of the sandy-muddy foreshore at low tide. Learn about responsible shellfish gathering practices. After the activity, all animals are released back into the wild. Duration: 2 hours. Please wear closed-toe shoes. Reservations can be made at tourist offices.

L’événement Biodiversité de l’estran sablo-vaseux Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes