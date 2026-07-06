Biodiversité et bioinspiration : que nous apprennent les habitants du monde marin ? Médiathèque Hélène Berr Paris
jeudi 15 octobre 2026 · Médiathèque Hélène Berr · Paris
Informations pratiques
La biodiversité marine est à l’origine de
nombreuses découvertes majeures pour la compréhension du vivant. À toutes les échelles – de la molécule à
l’écosystème, en passant par la biologie des organismes et leurs comportements
– elle constitue une source inépuisable d’inspiration pour la recherche et
l’innovation. La faune et les écosystèmes océaniques ont beaucoup à nous
apprendre !
Nadia Améziane nous invite à explorer cet univers
fascinant et à découvrir comment les adaptations remarquables des
organismes marins ouvrent de nouvelles pistes de réflexion en biologie et en
bio-inspiration. Elle abordera également le rôle des solutions fondées sur la
Nature,
des approches innovantes qui s’appuient sur le fonctionnement
des écosystèmes pour répondre aux défis environnementaux tout en préservant la
biodiversité. Une occasion de découvrir comment s’inspirer des écosystèmes
marins sans les surexploiter, et de comprendre pourquoi l’avenir de l’humanité
est étroitement lié à celui de l’océan.
À propos de Nadia Améziane
Nadia Améziane est enseignante-chercheuse spécialiste en biologie marine et professeure au Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) basée à la station de biologie marine de Concarneau. De 2013 à 2023, elle a dirigé la station de Concarneau, devenant la première femme en France à prendre la tête d’une station marine. Depuis 2025, elle est directrice adjointe de l’Institut de l’Océan de l’Alliance Sorbonne Universités. Reconnue pour son engagement en faveur de la formation, de la médiation scientifique et de la diffusion des connaissances, elle œuvre depuis de nombreuses années à la préservation des océans et de leurs écosystèmes.
Rencontre avec Nadia Améziane, enseignante-chercheuse spécialiste en biologie marine et professeure au Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN).
Le jeudi 15 octobre 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit
Ouverture des inscriptions :
mardi 15 septembre
01 44 78 80 50
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-15T22:00:00+02:00
fin : 2026-10-15T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-15T19:00:00+02:00_2026-10-15T20:30:00+02:00
Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr
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