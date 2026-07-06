Biodiversité et bioinspiration : que nous apprennent les habitants du monde marin ? Médiathèque Hélène Berr Paris

Informations pratiques

La biodiversité marine est à l’origine de

nombreuses découvertes majeures pour la compréhension du vivant. À toutes les échelles – de la molécule à

l’écosystème, en passant par la biologie des organismes et leurs comportements

– elle constitue une source inépuisable d’inspiration pour la recherche et

l’innovation. La faune et les écosystèmes océaniques ont beaucoup à nous

apprendre !

Nadia Améziane nous invite à explorer cet univers

fascinant et à découvrir comment les adaptations remarquables des

organismes marins ouvrent de nouvelles pistes de réflexion en biologie et en

bio-inspiration. Elle abordera également le rôle des solutions fondées sur la

Nature,

des approches innovantes qui s’appuient sur le fonctionnement

des écosystèmes pour répondre aux défis environnementaux tout en préservant la

biodiversité. Une occasion de découvrir comment s’inspirer des écosystèmes

marins sans les surexploiter, et de comprendre pourquoi l’avenir de l’humanité

est étroitement lié à celui de l’océan.

À propos de Nadia Améziane Nadia Améziane est enseignante-chercheuse spécialiste en biologie marine et professeure au Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) basée à la station de biologie marine de Concarneau. De 2013 à 2023, elle a dirigé la station de Concarneau, devenant la première femme en France à prendre la tête d’une station marine. Depuis 2025, elle est directrice adjointe de l’Institut de l’Océan de l’Alliance Sorbonne Universités. Reconnue pour son engagement en faveur de la formation, de la médiation scientifique et de la diffusion des connaissances, elle œuvre depuis de nombreuses années à la préservation des océans et de leurs écosystèmes.

Rencontre avec Nadia Améziane, enseignante-chercheuse spécialiste en biologie marine et professeure au Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN).

Le jeudi 15 octobre 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Ouverture des inscriptions :

mardi 15 septembre

01 44 78 80 50

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-15T22:00:00+02:00

fin : 2026-10-15T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-15T19:00:00+02:00_2026-10-15T20:30:00+02:00

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris

https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr



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