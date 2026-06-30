Biper Swing Quartet Jazz Manouche Jardin de la Basse-Plante Pau
jeudi 20 août 2026 · Jardin de la Basse-Plante · Pau
Informations pratiques
Pau
Biper Swing Quartet Jazz Manouche
Jardin de la Basse-Plante 1 Place Mulot Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 16:00:00
fin : 2026-08-20 17:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Concert en plein air dans le cadre du festival Hestivoc.
Un répertoire basé sur la musique de Django Reinhardt et des grands standards de jazz américains des années 1930 à 1950, mêlant avec brio le swing français dans l’esprit du mythique Hot
Club de France . Un jazz expressif, rythmé qui électrise mais qui chante aussi la tendresse ; une musique enivrante et festive qui nous enchante !
Préparez-vous à tapoter du pied et à vous laisser emporter par la magie du swing !
Concert annulé en cas d’intempéries ou de canicule .
Jardin de la Basse-Plante 1 Place Mulot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr
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English : Biper Swing Quartet Jazz Manouche
L’événement Biper Swing Quartet Jazz Manouche Pau a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pau
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