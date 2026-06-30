Biper Swing Quartet Jazz Manouche Jardin de la Basse-Plante Pau

Informations pratiques

Pau

Biper Swing Quartet Jazz Manouche

Jardin de la Basse-Plante 1 Place Mulot Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 16:00:00

fin : 2026-08-20 17:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Concert en plein air dans le cadre du festival Hestivoc.

Un répertoire basé sur la musique de Django Reinhardt et des grands standards de jazz américains des années 1930 à 1950, mêlant avec brio le swing français dans l’esprit du mythique Hot

Club de France . Un jazz expressif, rythmé qui électrise mais qui chante aussi la tendresse ; une musique enivrante et festive qui nous enchante !

Préparez-vous à tapoter du pied et à vous laisser emporter par la magie du swing !

Concert annulé en cas d’intempéries ou de canicule .

Jardin de la Basse-Plante 1 Place Mulot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

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English : Biper Swing Quartet Jazz Manouche

L’événement Biper Swing Quartet Jazz Manouche Pau a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pau