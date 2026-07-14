Biréli Lagrène Carré Sévigné Cesson-Sévigné
mercredi 12 mai 2027 · Carré Sévigné · Cesson-Sévigné
Informations pratiques
Biréli Lagrène Carré Sévigné Cesson-Sévigné Mercredi 12 mai 2027, 20h00 Ille-et-Vilaine
payant, sur réservation
Un moment mémorable en perspective avec ce monument de la guitare et de l’improvisation.
Un moment mémorable en perspective avec ce monument de la guitare et de l’improvisation.
**Biréli Lagrène**, guitariste qualifié de surdoué dès son enfance, excelle dans différents domaines : jazz manouche bien entendu dès ses débuts, ainsi que dans le jazz traditionnel et moderne, jazz-rock, jazz fusion…
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-05-12T20:00:00.000+02:00
Fin : 2027-05-12T22:00:00.000+02:00
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https://billetterie.ville-cesson-sevigne.fr/
Carré Sévigné 1 rue du bac 35510 Cesson sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine
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