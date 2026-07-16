Bistro Photo / La Traversée Photographique, Centre photographique Rouen Normandie, Rouen

Informations pratiques

Bistro Photo / La Traversée Photographique 21 juin – 11 juillet 2027 Centre photographique Rouen Normandie Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-21T10:30:00+02:00 – 2027-06-21T13:00:00+02:00

Fin : 2027-07-11T10:30:00+02:00 – 2027-07-11T13:00:00+02:00

La photo sans rendez-vous au coin de la rue

Une proposition de médiation conviviale qui investit les bars et bistrots de proximité . Une occasion idéale de se rencontrer, de partager des histoires, de réinvestir des lieux de vie, de partage, de proximité, essentiels dans les territoires.

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Camelote

Pour célébrer le Bicentenaire de la Photographie, le Centre photographique Rouen Normandie propose de remonter le fil des bords de Seine normande en 3 haltes sur les marchés de Rouen, Duclair et Le Havre. Réactivant son dispositif « Camelote », le Centre se positionnera, avec le photographe invité Fred Margueron, au cœur des marchés pour installer son étal, muni d’une balance photographique. Les usagers du marché ainsi que les marchands pourront participer aux ateliers de photographie associant composition et prise de vue sur un mode ludique, avec la typicité des marchés mise en valeur : à Rouen, nous travaillerons avec les brocanteurs, à Duclair avec les maraîchers et au Havre avec les pêcheurs/poissonniers. La restitution se fera au retour de notre mini « traversée », dans un café de la place du marché de Rouen.

Itinéraire envisagé > Rouen, Duclair, Le Havre

Points de rendez-vous prévisionnels :

Marché de la Place Saint-Marc, 76000, Rouen

Marché de Duclair, place du Général de Gaulle, 76480, Duclair

Marché aux Poissons, Quai de l’Île, 76600 Le Havre

Centre photographique Rouen Normandie 15 rue de la Chaîne, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie 0235893696 https://centrephotographique.com

La photo sans rendez-vous au coin de la rue

Fred Margueron, issu du projet “ Camelote, Le Neubourg et son marché “, porté par le Centre photographique Rouen Normandie, 2024 © Fred Margueron.