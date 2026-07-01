Bistrot Photo / La Traversée Photographique, Le Point du Jour, Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Bistrot Photo / La Traversée Photographique 19 mars – 28 mai 2027, certains vendredis Le Point du Jour Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-19T20:00:00+01:00 – 2027-03-19T22:00:00+01:00

Fin : 2027-05-28T20:00:00+02:00 – 2027-05-28T23:00:00+02:00

La photo sans rendez-vous au coin de la rue

Une proposition de médiation conviviale qui investit les bars et bistrots de proximité. Une occasion idéale de se rencontrer, de partager des histoires, de réinvestir des lieux de vie, de partage, de proximité, essentiels dans les territoires.

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Bureau des photos

Ce projet propose au grand public de partager et de faire circuler les images de Bretteville-sur-Saire afin de raconter collectivement l’histoire du village à travers la photographie. Organisées au café alternatif Le Germain au printemps 2027, ces soirées participatives inviteront chacun·e à venir avec ses propres photographies, souvenirs de famille, vacances, fêtes ou scènes du quotidien, pour les montrer, les commenter et échanger autour de leurs histoires.

Ces images personnelles seront mises en dialogue avec des archives issues de la presse locale et des Archives départementales de la Manche, présentées par l’historien Philippe Artières. Le public pourra ainsi découvrir des photographies anciennes ou inédites, écouter des récits et participer à une expérience conviviale autour de la mémoire collective et du partage des images.

Ce projet est réalisé dans le cadre de la Traversée Photographique, un programme d’événements proposé par le réseau Diagonal labellisé Bicentenaire de la Photographie par le ministère de la Culture et s’inscrit dans la programmation officielle du 1er septembre 2026 au 30 septembre 2027.

Le Point du Jour 109 Avenue de Paris, 50100 Cherbourg-en-Cotentin, France Cherbourg-en-Cotentin 50100 Cherbourg-Octeville Manche Normandie 0233229923 http://lepointdujour.eu [{« type »: « link », « value »: « https://lepointdujour.eu/infos-pratiques/ »}] Inauguré en 2008, Le Point du Jour est un centre d’art / éditeur tourné vers la photographie. La programmation privilégie des œuvres dans lesquelles une réalité sociale, politique ou historique est prise en compte, mais qui en donnent une interprétation, sans méconnaître ses contradictions ou ses opacités.

La photo sans rendez-vous au coin de la rue

Photographie réalisée dans le cadre du projet » et toi, comment tu manges ? » développé par Diaphane et la photographe Valentine Vermeil, l’écrivaine Marion Messina avec un groupe intergénérationnel. Entre les images 2022-2023.