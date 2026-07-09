Informations pratiques

Gardanne

Biver’party#2 Pop Magic Tour 80

Vendredi 7 août 2026 à partir de 19h. Parking des écoles Biver Gardanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

La ville de Gardanne organise comme chaque année la Biver’ Party. Venez vous restaurer sur la place de Biver dès 19h et profiter des concerts.

Au programme



► 19h Sol&la // Le duo chant guitare Sol&la assurera la première partie de cette soirée sur la place de Biver avec des reprises d’hier et d’aujourd’hui.



► 20h30 Magic Tour 80 (musique pop) // Replongez dans l’effervescence de la pop anglo saxonne des années 80. Cette sélection musicale traverse les courants les plus marquants de l’époque de Simple Minds à Frankie goes to Hollywood en passant par Prince, U2 ou Bowie.



Foodtrucks et pizzaïolos locaux seront également présents pour combler les petites faims.



Une soirée rythmée par la musique, les sourires et la convivialité vous attend. .

Parking des écoles Biver Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

As it does every year, the town of Gardanne is hosting the Biver’ Party. Come enjoy a meal at Place de Biver starting at 7 p.m. and catch the concerts.

L’événement Biver’party#2 Pop Magic Tour 80 Gardanne a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de Gardanne