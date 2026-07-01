Visite guidée de la Maison de l’Energie Maison de l’énergie Gardanne

Informations pratiques

Gardanne

Visite guidée de la Maison de l’Energie

Jeudi 9 juillet 2026 de 9h à 10h30.

Jeudi 23 juillet 2026 de 9h30 à 11h.

Jeudi 6 août 2026 de 9h30 à 11h.

Jeudi 20 août 2026 de 9h30 à 11h. Maison de l’énergie 1480, avenue d’Arménie Gardanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 09:30:00

fin : 2026-08-06 11:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20

L’énergie est partout, mais la connaissez-vous vraiment ?

Pour la comprendre et agir afin de mieux la gérer, laissez-vous guider au fil des 200m² d’exposition et de modules pédagogiques de la Maison de l’Energie installée sur l’ancien puits de mine Yvon Morandat.



Reconverti en lieu de production géothermique et photovoltaïque, le site vous offre une visite enrichissante qui permet à chacun de prendre conscience de son impact sur le devenir de la planète.



Visite adaptée aux personnes à mobilité réduite

Durée de la visite 1h30



RÉSERVATION OBLIGATOIRE jusqu’à la veille de la visite à l’accueil de l’office de tourisme de Gardanne ou en ligne sur https://www.tourisme-gardanne.fr/ca-bouge-a-gardanne/billetterie-reservez-vos-activites/



Lieu de RDV Pôle Yvon Morandat, 1480, avenue d’Arménie 13120 Gardanne .

Maison de l’énergie 1480, avenue d’Arménie Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 51 02 73 contact@tourisme-gardanne.fr

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English :

Energy is everywhere, but do you really know it?

L’événement Visite guidée de la Maison de l’Energie Gardanne a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Gardanne