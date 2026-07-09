Les Journées du Patrimoine Voyage dans le temps et coulisses du 7ème art ! Cinema 3 Casino Gardanne

Informations pratiques

Gardanne

Les Journées du Patrimoine Voyage dans le temps et coulisses du 7ème art !

Samedi 19 septembre 2026 de 10h à 12h.

Inscription gratuite et obligatoire pour la visite de 10h à 12h à l’office de tourisme ou au 04 42 51 02 73 (places limitées). Cinema 3 Casino 11 cours Forbin Gardanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Vous pensez connaître Gardanne sur le bout des doigts ? Laissez-nous vous surprendre ! L’Office de Tourisme et l’équipe du Cinéma 3 Casino vous ont concocté une matinée exclusive, entre histoire, coulisses exclusives et musique.

Au programme de votre matinée



10h00 à 12h Remontez le temps L’équipe de l’Office de Tourisme vous embarque pour une immersion historique. Découvrez les secrets du Cours et l’évolution fascinante de notre cher cinéma 3 Casino (Durée 30 mn devant le cinéma).

Poursuivez l’aventure et franchissez les portes de la salle 1 pour tester vos connaissances ensemble lors d’un quiz ludique sur l’histoire du bâtiment et du 7ᵉ art en général !

Intermède musical Installez-vous confortablement dans la salle 1 du cinéma pour un concert gratuit et vibrant de l’association de chant A-phones. Une parenthèse mélodique pour clôturer la matinée en beauté !



Inscription gratuite et obligatoire pour la visite de 10h à 12h à l’office de tourisme ou au 04 42 51 02 73 (places limitées)



Vous n’avez pas le temps pour la visite mais envie de musique ?

Il est possible de nous rejoindre uniquement pour le concert gratuit à 11h15. Il faudra vous munir d’un billet d’entrée gratuit disponible à l’office de tourisme de Gardanne (jusqu’au 18 septembre) ou en ligne sur www.tourisme-gardanne.fr (rubrique billetterie) .

Cinema 3 Casino 11 cours Forbin Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 51 02 73 contact@tourisme-gardanne.fr

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English :

Think you know Gardanne like the back of your hand? Let us surprise you! The Tourist Office and the team at Cinéma 3 Casino have put together an exclusive morning event for you, featuring history, behind-the-scenes glimpses, and music.

L’événement Les Journées du Patrimoine Voyage dans le temps et coulisses du 7ème art ! Gardanne a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de Gardanne