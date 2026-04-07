Visite guidée de la vieille ville Office de tourisme de Gardanne Gardanne
Visite guidée de la vieille ville Office de tourisme de Gardanne Gardanne mercredi 29 juillet 2026.
Gardanne
Visite guidée de la vieille ville
Mercredi 29 juillet 2026 de 10h à 11h30.
Mercredi 19 août 2026 de 10h à 11h30.
Mercredi 26 août 2026 de 10h à 11h30. Office de tourisme de Gardanne 1 Boulevard Bontemps Gardanne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-08-26 11:30:00
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-19 2026-08-26
L’office de tourisme de Gardanne vous propose une visite guidée du centre ancien de la ville de Gardanne
Venez découvrir Gardanne comme vous ne la connaissez pas…
Voyage du temps de l’agriculture à son passé minier, découverte de son patrimoine bâti et naturel d’exception et des grands personnages qui marquèrent à jamais la ville.
INFOS PRATIQUES
✔️ Visite à pied
✔️ À partir de 8 ans
✔️ Départ de l’office de tourisme de Gardanne (rdv 10mn avant)
✔️ Parcours non adapté aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes
✔️ Port de chaussures de marche recommandé
✔️ Animaux non autorisés
✔️ Langue en français
RÉSERVATION OBLIGATOIRE jusqu’à la veille de la visite (5 personnes minimum) à l’accueil de l’office de tourisme de Gardanne ou en ligne sur https://www.tourisme-gardanne.fr/ca-bouge-a-gardanne/billetterie-reservez-vos-activites/ .
Office de tourisme de Gardanne 1 Boulevard Bontemps Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 51 02 73 contact@tourisme-gardanne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Gardanne tourist office offers a guided tour of the old town of Gardanne
L’événement Visite guidée de la vieille ville Gardanne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme de Gardanne
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