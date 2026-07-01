Fête de la Saint-Roch & de la Libération square Allende et parking savine Gardanne

Informations pratiques

Gardanne

Fête de la Saint-Roch & de la Libération

Du jeudi 13 au dimanche 16 août 2026. square Allende et parking savine avenue Léo Lagrange Gardanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-13

Comme tous les étés, la fête de la Saint-Roch et de la Libération va venir égayer le mois d’août à Gardanne.



Fête foraine sur le parking Savine du 13 au 16 août.

Feu d’artifice pyromélodique le 16 août à 22h au stade Savine

Au programme



Jeudi 13 août

> 19h avenue Léo Lagrange // Concert du groupe “Kitchen for six”

Reprises de grands hits de la chanson française et internationale, du lounge jazzy au rock en passant par le disco funk, bref un répertoire éclectique adaptable à tous vos désirs!



Vendredi 14 août

> 19h avenue Léo Lagrange // Soirée mousse avec “So DJ” Ambiance assurée.



Samedi 15 août !

> 19h avenue Léo Lagrange // Good Times

Tribute funk, soul, disco, pop et rock. Revivez les plus grands tubes des années 1960 à 2020 interprétés par cinq musiciens et trois chanteuses.



Dimanche 16 août

Commémoration de la Libération de Gardanne (août 1944)

– 17h30 au square Veline devant le monument du commando Courson

– 18h sur le cours de la République, devant le monument aux morts.

Un cortège d’anciens véhicules et de figurants en costumes d‘époque.



> de 20h à 23h30 avenue Léo Lagrange // Concert “Full moon”

Partez à la rencontre des Beatles avec les plus belles balades pop, savourez la performance vocale de Beyonce, vibrez aux rythmes de James Brown, sortez la boule à facette et terminez sur les plus grands hits du rock !

Pause musicale pendant le feu d’artifice.

> 22h Feu d’artifice pyromélodique au stade Savine



Pendant ces 4 jours la restauration et la buvette seront assurées par le Comité des Fêtes de Gardanne. .

square Allende et parking savine avenue Léo Lagrange Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Like every summer, the Saint-Roch and Liberation Day festival will liven up the month of August in Gardanne.



A fair will be held in the Savine parking lot from August 13 to 16.

A fireworks display will take place on August 16 at 10 p.m. at Savine Stadium.

L’événement Fête de la Saint-Roch & de la Libération Gardanne a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de Gardanne