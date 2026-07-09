Journées du Patrimoine Musée Gardanne Autrefois Musée Gardanne Autrefois Gardanne
samedi 19 septembre 2026 · Musée Gardanne Autrefois · Gardanne
Informations pratiques
Gardanne
Journées du Patrimoine Musée Gardanne Autrefois
Samedi 19 septembre 2026 de 10h à 17h. Musée Gardanne Autrefois 21 rue Courbet Gardanne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le musée Gardanne Autrefois vous ouvre ses portes pour une journée de découverte et de nostalgie.
Venez pousser la porte de ce lieu unique et laissez-vous émerveiller par ses collections une multitude de petites merveilles, d’objets du quotidien et de trésors historiques qui racontent la vie des Gardannais à travers les époques.
Au programme de votre visite
Une magnifique présentation de photographies d’antan pour redécouvrir les visages et les paysages d’autrefois
Des visites de la chapelle vous seront proposées tout au long de la journée
La chapelle abritera également une présentation de jeux anciens d’enfants. Une belle occasion pour les plus jeunes de découvrir les divertissements passés et pour les grands de raviver des souvenirs précieux ! .
Musée Gardanne Autrefois 21 rue Courbet Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
The Gardanne Autrefois museum invites you to spend a day of discovery and nostalgia.
L’événement Journées du Patrimoine Musée Gardanne Autrefois Gardanne a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme de Gardanne
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