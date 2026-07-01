UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Gardanne

Concert Tournée Sur les routes de Provence boulevard Paul Cezanne Gardanne

mardi 11 août 2026 · boulevard Paul Cezanne · Gardanne

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
boulevard Paul Cezanne
Adresse
Parc de la médiathèque
Ville
13120 Gardanne
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Gardanne

Concert Tournée Sur les routes de Provence

Mardi 11 août 2026 à 18h30. boulevard Paul Cezanne Parc de la médiathèque Gardanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 18:30:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Gardanne a été retenue pour l’organisation d’un concert de la tournée Sur les routes de Provence en partenariat avec le Festival de piano de la Roque-d’Anthéron.
Il s’agit de concerts de musique de chambre, des ensembles en résidence au festival de La Roque, qui se produisent en “hors les murs” lors de concerts en plein air, gratuits et sans réservation.

RDV au parc de la médiathèque   .

boulevard Paul Cezanne Parc de la médiathèque Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Gardanne has been selected to host a concert as part of the Sur les routes de Provence tour, in partnership with the La Roque-d’Anthéron Piano Festival.

L’événement Concert Tournée Sur les routes de Provence Gardanne a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de Gardanne

À voir aussi à Gardanne (Bouches-du-Rhône)