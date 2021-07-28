Le petit festival de la forêt à l’Ecomusée Ecomusée de la Forêt Méditerranéenne Gardanne
Le petit festival de la forêt à l’Ecomusée Ecomusée de la Forêt Méditerranéenne Gardanne mardi 28 juillet 2026.
Gardanne
Le petit festival de la forêt à l’Ecomusée
Du mardi 28 au vendredi 31 juillet 2026. Ecomusée de la Forêt Méditerranéenne 20 Chemin De Roman Gardanne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-28
Entre les arbres centenaires de l’Ecomusée de la Forêt de Gardanne, laissez-vous emporter par des histoires touchantes et déjantées. Théâtre, musique, humour et nature s’entremêlent pour une parenthèse enchantée
Mardi 28 juillet 21h
Cigalon de Marcel Pagnol par le Funny Musical
Mercredi 29 juillet 21h ENTRÉE LIBRE
Bal populaire par le Funny Musical
Jeudi 30 juillet 21h
L’amour de Roméo et Juliette par l’Agence de Voyages Imaginaires
Vendredi 31 juillet 21h
Un Marseillais à Paris par le Funny Musical
Ouverture des portes à 19h
Buvette et restauration sur place 06 27 28 45 55
Réservez vos places sur Billet Web ou directement à l’accueil
de l’Écomusée de la forêt de Gardanne ou au restaurant à
l’Ombre des Oliviers. .
Ecomusée de la Forêt Méditerranéenne 20 Chemin De Roman Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Between the hundred-year-old trees of the Ecomusée de la Forêt de Gardanne, let yourself be carried away by touching and wacky stories. Theater, music, humor and nature intermingle for an enchanted interlude
L’événement Le petit festival de la forêt à l’Ecomusée Gardanne a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme de Gardanne
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