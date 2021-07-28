Le petit festival de la forêt à l’Ecomusée Ecomusée de la Forêt Méditerranéenne Gardanne

Gardanne

Le petit festival de la forêt à l’Ecomusée

Du mardi 28 au vendredi 31 juillet 2026. Ecomusée de la Forêt Méditerranéenne 20 Chemin De Roman Gardanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-28

Entre les arbres centenaires de l’Ecomusée de la Forêt de Gardanne, laissez-vous emporter par des histoires touchantes et déjantées. Théâtre, musique, humour et nature s’entremêlent pour une parenthèse enchantée

Mardi 28 juillet 21h

Cigalon de Marcel Pagnol par le Funny Musical



Mercredi 29 juillet 21h ENTRÉE LIBRE

Bal populaire par le Funny Musical



Jeudi 30 juillet 21h

L’amour de Roméo et Juliette par l’Agence de Voyages Imaginaires



Vendredi 31 juillet 21h

Un Marseillais à Paris par le Funny Musical





Ouverture des portes à 19h

Buvette et restauration sur place 06 27 28 45 55



Réservez vos places sur Billet Web ou directement à l’accueil

de l’Écomusée de la forêt de Gardanne ou au restaurant à

l’Ombre des Oliviers. .

Ecomusée de la Forêt Méditerranéenne 20 Chemin De Roman Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Between the hundred-year-old trees of the Ecomusée de la Forêt de Gardanne, let yourself be carried away by touching and wacky stories. Theater, music, humor and nature intermingle for an enchanted interlude

L’événement Le petit festival de la forêt à l’Ecomusée Gardanne a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme de Gardanne