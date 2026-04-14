Gardan’ Party AMEL BENT Gardanne

Gardanne

Gardan’ Party AMEL BENT

Vendredi 24 juillet 2026 à 21h. Cours de la République Gardanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

C’est le temps fort musical de l’été à ne pas rater sur le cours de la République à Gardanne.

Pour sa 6e édition, le festival Gardan’Party offre encore un grand programme ! Avec Amel Bent vendredi 24 juillet et le DJ The Avener samedi 25 juillet.

Deux soirées de concerts gratuits d’artistes populaires en cœur de la ville de Gardanne.



♫ AMEL BENT♫

VENDREDI 24 JUILLET 21H Cours de la République

Amel Bent est de retour, après 490 jours de silence. Pas un mot sur les réseaux, pas une interview, pas une apparition télé. Des nuits blanches à écrire et composer, à décharger ses blessures, ses peines, ses forces, ses faiblesses et ses vérités. Son huitième album est brut, poignant et sans filtre. Amel comme on l’aime pertinente, impertinente, incisive, impudique. Elle revient plus forte et plus libre que jamais, et nous donne rendez-vous pour célébrer ses vingt ans de carrière.



♫ THE AVENER ♫

SAMEDI 25 JUILLET 21H Cours de la République

The Avener est un DJ et producteur de musique électronique. Il y a dix ans, son single Fade outlines rework devint un tube planétaire (un million et demi d’exemplaires écoulés) et fit de lui une des nouvelles stars du monde de l’électro. Depuis les certifications et récompenses affluent triple disque de platine en France, platine et or dans plus de dix autres pays, Victoires de la musique en 2015…. Aujourd’hui l’artiste se dit prêt à retourner aux origines de ce pour quoi sa carrière a commencée l’amour de la dance music et de la culture DJ. .

Cours de la République Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

This is the musical highlight of the summer—don’t miss it on Cours de la République in Gardanne.

Now in its 6th year, the Gardan’Party festival once again offers a fantastic lineup! Featuring Amel Bent on Friday, July 24, and DJ The Avener on Saturday, July 25.

L’événement Gardan’ Party AMEL BENT Gardanne a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de Gardanne