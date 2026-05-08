Bivouac en famille au Lac Blanc une nuit d’aventure sous les étoiles Orbey

Orbey

Bivouac en famille au Lac Blanc une nuit d’aventure sous les étoiles

Parking du Lac Blanc (digue) Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-04 00:00:00

fin : 2026-07-15 11:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17

Venez découvrir cette expérience hors du commun, en pleine nature une aventure bivouac en famille, avec rando, nuit en tente et repas du trappeur.

< Partir en bivouac , c'est choisir l'aventure au plus près de la nature ! Offrez-vous une expérience insolite avec cette aventure en bivouac au Lac Blanc, accessible à toute la famille, entre randonnée facile, immersion en montagne et moments magiques sous les étoiles. Accompagnés par Nathanaël, accompagnateur de montagne passionné, vous partirez en petit groupe depuis la digue du Lac Blanc (parking) pour une randonnée facile idéale avec des enfants (à partir de 8 ans). L’objectif rejoindre un site naturel privilégié pour installer le campement et vivre une soirée hors du temps en bivouac. Au programme randonnée accessible en pleine nature au coeur du massif, installation du bivouac, repas trappeur convivial, observation des étoiles, réveil en pleine montagne. Une expérience simple, vraie, qui reconnecte à l’essentiel et crée des souvenirs forts en famille. Informations pratiques Rendez-vous à 14h sur le parking du Lac Blanc et retour à 11h le lendemain (nuitée sous tente). Jour 1: 4km Jour 2: 2km Niveau facile. Matériel à prévoir Sac à dos (40L adulte 30L enfant) Duvet (confort 10°C minimum) Vêtements chauds + tenue de rechange Vêtement de pluie Gourde (1,5L minimum) Chaussures de randonnée adaptées Casquette, crème solaire Nécessaire de toilette (dont brosse à dents) Compris dans la sortie : Accompagnement par un professionnel Tente + tapis de sol Lampe frontale Repas trappeur du soir Petit déjeuner Respect de la nature merci de préserver la faune, la flore et les espaces naturels tout au long de l’expérience. Les animaux ne sont pas admis. Places limitées. . Parking du Lac Blanc (digue) Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 contact@lac-blanc.com Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover this extraordinary experience in the heart of nature: a bivouac adventure for the whole family, with a hike, a night in a tent and a trapper’s meal.

L’événement Bivouac en famille au Lac Blanc une nuit d’aventure sous les étoiles Orbey a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg