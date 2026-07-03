Bjorn Ingelstam 4tet Le Melville Paris
mardi 29 septembre 2026 · Le Melville · Paris
Informations pratiques
Björn, trompettiste et chanteur suédois, s’est rapidement imposé sur la scène jazz européenne grâce à son jeu tant puissant que subtile.
Après avoir vécu et joué plusieurs années à New York, il réside désormais à Paris et continue de tourner à travers le monde avec son groupe et en tant que soliste.
Cette soirée sera un mélange de compositions originales, de standards du répertoire américain et de quelques airs folkloriques.
Bjorn Ingelstam : trompette
Rasmus Blixt : batterie
Luca Fattorini : basse
Franck Amsallem : piano
Björn, trompettiste suédois au jeu puissant, illumine le jazz européen. Après New York, il enchante Paris avec son groupe, mêlant compositions originales et standards à ses airs folkloriques.
Le mardi 29 septembre 2026
de 20h30 à 23h00
payant
10 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-29T23:30:00+02:00
fin : 2026-09-30T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-29T20:30:00+02:00_2026-09-29T23:00:00+02:00
Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=6192
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