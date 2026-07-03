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Bjorn Ingelstam 4tet Le Melville Paris

mardi 29 septembre 2026 · Le Melville · Paris

Bjorn Ingelstam 4tet Le Melville Paris

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Lieu
Le Melville
Adresse
28 Rue Jean Mermoz
Ville
75008 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>10 euros.</p>

Björn, trompettiste et chanteur suédois, s’est rapidement imposé sur la scène jazz européenne grâce à son jeu tant puissant que subtile.

Après avoir vécu et joué plusieurs années à New York, il réside désormais à Paris et continue de tourner à travers le monde avec son groupe et en tant que soliste.

Cette soirée sera un mélange de compositions originales, de standards du répertoire américain et de quelques airs folkloriques.

Bjorn Ingelstam : trompette

Rasmus Blixt : batterie

Luca Fattorini : basse

Franck Amsallem : piano

Björn, trompettiste suédois au jeu puissant, illumine le jazz européen. Après New York, il enchante Paris avec son groupe, mêlant compositions originales et standards à ses airs folkloriques.
Le mardi 29 septembre 2026
de 20h30 à 23h00
payant

10 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-29T23:30:00+02:00
fin : 2026-09-30T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-29T20:30:00+02:00_2026-09-29T23:00:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz  75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=6192


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