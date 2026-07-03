Bjorn Ingelstam 4tet Le Melville Paris

Informations pratiques

Björn, trompettiste et chanteur suédois, s’est rapidement imposé sur la scène jazz européenne grâce à son jeu tant puissant que subtile.

Après avoir vécu et joué plusieurs années à New York, il réside désormais à Paris et continue de tourner à travers le monde avec son groupe et en tant que soliste.

Cette soirée sera un mélange de compositions originales, de standards du répertoire américain et de quelques airs folkloriques.

Bjorn Ingelstam : trompette

Rasmus Blixt : batterie

Luca Fattorini : basse

Franck Amsallem : piano

Björn, trompettiste suédois au jeu puissant, illumine le jazz européen. Après New York, il enchante Paris avec son groupe, mêlant compositions originales et standards à ses airs folkloriques.

Le mardi 29 septembre 2026

de 20h30 à 23h00

payant

10 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-29T23:30:00+02:00

fin : 2026-09-30T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-29T20:30:00+02:00_2026-09-29T23:00:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

https://lemelville.fr/?p=6192



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