Blabla Café Bellenaves
Blabla Café Bellenaves mercredi 8 juillet 2026.
Bellenaves
Blabla Café
Place de la Mairie Bellenaves Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 08:30:00
fin : 2026-07-08 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Le centre social Viva Sioule d’Ebreuil se délocalise place de la Mairie à Bellenaves et propose de se rencontrer, de papoter ou de se retrouver autour d’une boisson.
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Place de la Mairie Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 74 80
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English :
The Viva Sioule community center in Ebreuil is moving to a new location—Place de la Mairie in Bellenaves—and invites you to come meet up, chat, or enjoy a drink together.
L’événement Blabla Café Bellenaves a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Val de Sioule
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