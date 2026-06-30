Bellenaves

Blabla Café

Place de la Mairie Bellenaves Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 08:30:00

fin : 2026-07-08 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Le centre social Viva Sioule d’Ebreuil se délocalise place de la Mairie à Bellenaves et propose de se rencontrer, de papoter ou de se retrouver autour d’une boisson.

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Place de la Mairie Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 74 80

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English :

The Viva Sioule community center in Ebreuil is moving to a new location—Place de la Mairie in Bellenaves—and invites you to come meet up, chat, or enjoy a drink together.

L’événement Blabla Café Bellenaves a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Val de Sioule