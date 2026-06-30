Ciné docu Enquête sur l’ouverture d’une mine de lithium Transition sous tension Salle socioculturelle Bellenaves
Ciné docu Enquête sur l’ouverture d’une mine de lithium Transition sous tension Salle socioculturelle Bellenaves mardi 30 juin 2026.
Bellenaves
Ciné docu Enquête sur l’ouverture d’une mine de lithium Transition sous tension
Salle socioculturelle 9 Place de la Mairie Bellenaves Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 20:30:00
fin : 2026-06-30 22:00:00
Date(s) :
2026-06-30
Projection du film Transition sous tension, enquête sur l’ouverture d’une mine de lithium , de Violeta Ramirez, anthropologue et sociologue.
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Salle socioculturelle 9 Place de la Mairie Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 39 75
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English :
Screening of the film %AB Transition Under Pressure: An Investigation into the Opening of a Lithium Mine %BB, by Violeta Ramirez, anthropologist and sociologist.
L’événement Ciné docu Enquête sur l’ouverture d’une mine de lithium Transition sous tension Bellenaves a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Val de Sioule
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