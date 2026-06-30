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Ciné docu Enquête sur l’ouverture d’une mine de lithium Transition sous tension Salle socioculturelle Bellenaves

Ciné docu Enquête sur l’ouverture d’une mine de lithium Transition sous tension Salle socioculturelle Bellenaves mardi 30 juin 2026.

Lieu
Salle socioculturelle
Adresse
9 Place de la Mairie
Ville
03330 Bellenaves
Département
Allier
Début
mardi 30 juin 2026
Fin
mercredi 1 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif

Bellenaves

Ciné docu Enquête sur l’ouverture d’une mine de lithium Transition sous tension

Salle socioculturelle 9 Place de la Mairie Bellenaves Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 20:30:00
fin : 2026-06-30 22:00:00

Date(s) :
2026-06-30

Projection du film Transition sous tension, enquête sur l’ouverture d’une mine de lithium , de Violeta Ramirez, anthropologue et sociologue.
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Salle socioculturelle 9 Place de la Mairie Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 39 75 

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English :

Screening of the film %AB Transition Under Pressure: An Investigation into the Opening of a Lithium Mine %BB, by Violeta Ramirez, anthropologist and sociologist.

L’événement Ciné docu Enquête sur l’ouverture d’une mine de lithium Transition sous tension Bellenaves a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Val de Sioule

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