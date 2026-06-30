Ciné docu Enquête sur l’ouverture d’une mine de lithium Transition sous tension Salle socioculturelle Bellenaves

Bellenaves

Ciné docu Enquête sur l’ouverture d’une mine de lithium Transition sous tension

Salle socioculturelle 9 Place de la Mairie Bellenaves Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 20:30:00

fin : 2026-06-30 22:00:00

Date(s) :

2026-06-30

Projection du film Transition sous tension, enquête sur l’ouverture d’une mine de lithium , de Violeta Ramirez, anthropologue et sociologue.

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Salle socioculturelle 9 Place de la Mairie Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 39 75

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English :

Screening of the film %AB Transition Under Pressure: An Investigation into the Opening of a Lithium Mine %BB, by Violeta Ramirez, anthropologist and sociologist.

L’événement Ciné docu Enquête sur l’ouverture d’une mine de lithium Transition sous tension Bellenaves a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Val de Sioule