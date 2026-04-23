Black boat night croisière apéritive sur l’Oudon Quai d’Anjou Le Lion-d’Angers

Le Lion-d’Angers

Black boat night croisière apéritive sur l’Oudon

Quai d’Anjou Embarcadère Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 19:30:00

fin : 2026-05-22 21:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Apéritif exceptionnel à bord du black boat, le vendredi 22 août 2026 au Lion d’Angers.

Offrez-vous une parenthèse hors du temps avec notre croisière apéro, une expérience conviviale et gourmande au fil de l’eau. Loin du quotidien, laissez-vous porter par la douceur des paysages et l’ambiance chaleureuse d’un moment à partager entre amis, en couple ou en famille. La croisière vous emmène sur les eaux paisibles de l’Oudon et de la Mayenne, où la lumière du soir sublime les paysages.

Entre plaisirs gustatifs et émerveillement visuel, cette escapade est une véritable bulle de douceur. Un moment suspendu, idéal pour se retrouver et savourer l’instant présent.

En partenariat avec l’Etrier. .

Quai d’Anjou Embarcadère Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 9 71 28 97 83

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English :

Exceptional aperitif aboard the black boat, Friday August 22, 2026 at Le Lion d’Angers.

L’événement Black boat night croisière apéritive sur l’Oudon Le Lion-d’Angers a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Anjou bleu