La ronde des rivières Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

La ronde des rivières

La ronde des rivières 49500 Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 76280.0 Tarif :

Au départ du Lion d’Angers, ce circuit de 70km permet la découverte de deux Rivières de l’Ouest l’Oudon et la Mayenne.

https://www.tourisme-anjoubleu.com/ +33 2 41 92 86 83

English :

Leaving from Le Lion d’Angers, this 70km circuit allows you to discover two western rivers: the Oudon and the Mayenne.

Deutsch :

Von Le Lion d’Angers aus können Sie auf dieser 70 km langen Strecke zwei Flüsse des Westens entdecken: den Oudon und die Mayenne.

Italiano :

Partendo da Le Lion d’Angers, questo tour di 70 km tocca due fiumi dell’Ovest: l’Oudon e la Mayenne.

Español :

Con salida de Le Lion d’Angers, esta ruta de 70 km recorre dos de los ríos del Oeste: el Oudon y el Mayenne.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Anjou tourime