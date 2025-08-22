La ronde des rivières Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire
La ronde des rivières Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
La ronde des rivières
La ronde des rivières 49500 Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire Pays de la Loire
Durée : Distance : 76280.0 Tarif :
Au départ du Lion d’Angers, ce circuit de 70km permet la découverte de deux Rivières de l’Ouest l’Oudon et la Mayenne.
https://www.tourisme-anjoubleu.com/ +33 2 41 92 86 83
English :
Leaving from Le Lion d’Angers, this 70km circuit allows you to discover two western rivers: the Oudon and the Mayenne.
Deutsch :
Von Le Lion d’Angers aus können Sie auf dieser 70 km langen Strecke zwei Flüsse des Westens entdecken: den Oudon und die Mayenne.
Italiano :
Partendo da Le Lion d’Angers, questo tour di 70 km tocca due fiumi dell’Ovest: l’Oudon e la Mayenne.
Español :
Con salida de Le Lion d’Angers, esta ruta de 70 km recorre dos de los ríos del Oeste: el Oudon y el Mayenne.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Anjou tourime