La Vélo Francette, chemin de halage de la Mayenne (Le Lion d’Angers Angers) Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire

La Vélo Francette, chemin de halage de la Mayenne (Le Lion d’Angers Angers) 49220 Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire Pays de la Loire
Durée : Distance : 25500.0 Tarif :
Depuis Le Lion d’Angers, descendez le courant des rivières successives, Oudon, Mayenne, Maine pour arriver au cœur de la cité angevine.
http://www.lavelofrancette.com/etapes/vallee-de-la-mayenne-et-de-loudon-le-lion-dangers-angers-v43
English :
From Le Lion d’Angers, go down the current of the successive rivers, Oudon, Mayenne, Maine to reach the heart of the city of Angers.
Deutsch :
Von Le Lion d’Angers aus fahren Sie die aufeinanderfolgenden Flüsse Oudon, Mayenne und Maine stromabwärts, um in das Herz der Stadt Angers zu gelangen.
Italiano :
Da Le Lion d’Angers, seguite la corrente dei fiumi che si susseguono, Oudon, Mayenne, Maine per arrivare al cuore della città di Anjou.
Español :
Desde Le Lion d’Angers, siga la corriente de los ríos sucesivos, Oudon, Mayenne, Maine para llegar al corazón de la ciudad de Anjou.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-02 par Anjou tourime