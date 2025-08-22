La Vélo Francette, chemin de halage de la Mayenne (Le Lion d’Angers Angers) Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire

La Vélo Francette, chemin de halage de la Mayenne (Le Lion d’Angers Angers)

La Vélo Francette, chemin de halage de la Mayenne (Le Lion d’Angers Angers) 49220 Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 25500.0 Tarif :

Depuis Le Lion d’Angers, descendez le courant des rivières successives, Oudon, Mayenne, Maine pour arriver au cœur de la cité angevine.

http://www.lavelofrancette.com/etapes/vallee-de-la-mayenne-et-de-loudon-le-lion-dangers-angers-v43

English :

From Le Lion d’Angers, go down the current of the successive rivers, Oudon, Mayenne, Maine to reach the heart of the city of Angers.

Deutsch :

Von Le Lion d’Angers aus fahren Sie die aufeinanderfolgenden Flüsse Oudon, Mayenne und Maine stromabwärts, um in das Herz der Stadt Angers zu gelangen.

Italiano :

Da Le Lion d’Angers, seguite la corrente dei fiumi che si susseguono, Oudon, Mayenne, Maine per arrivare al cuore della città di Anjou.

Español :

Desde Le Lion d’Angers, siga la corriente de los ríos sucesivos, Oudon, Mayenne, Maine para llegar al corazón de la ciudad de Anjou.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-02 par Anjou tourime