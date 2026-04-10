Le Lion-d’Angers

Les Rendez-vous Nature en Anjou Vive le printemps !

Parc départemental de l’Isle Briand Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11 09:15:00

fin : 2026-05-11 10:00:00

Date(s) :

2026-05-11

Immersion nature pour les plus petits au sein de l’Espace Naturel Sensible du Parc Départemental de l’Isle Briand, le lundi 11 mai 2026 à 9h15 et à 10h30.

Découverte sensorielle en pleine nature pour les tout-petits manipulation, jeu et comptine pour découvrir la nature au fil des saisons.

En partenariat avec Les Cueilleuses de Paysages et le Relai Petite Enfance de la Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou. .

Parc départemental de l’Isle Briand Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 95 70 79 rpe.ccvha@famillesrurales.org

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English :

Nature immersion for the little ones in the Espace Naturel Sensible of the Parc Départemental de l’Isle Briand, on Monday May 11, 2026 at 9:15 and 10:30 am.

L’événement Les Rendez-vous Nature en Anjou Vive le printemps ! Le Lion-d’Angers a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme Anjou bleu