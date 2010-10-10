Marche et Yoga Le Lion d’Angers Le Lion-d’Angers
Marche et Yoga Le Lion d’Angers Le Lion-d’Angers lundi 18 mai 2026.
Le Lion-d’Angers
Marche et Yoga Le Lion d’Angers
L’Isle Briand Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 09:00:00
fin : 2026-05-18 10:30:00
Date(s) :
2026-05-18 2026-06-15
Marche et yoga au parc départemental de l’Isle Briand les 18 Mai et 15 Juin.
Venez participer à une marche conscient et yoga, une pratique combinée idéale pour se connecter à soi et au monde qui nous entoure.
Réservation conseillée .
L’Isle Briand Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 61 21 04 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Walking and yoga in the Parc Départemental de l’Isle Briand on May 18 and June 15.
L’événement Marche et Yoga Le Lion d’Angers Le Lion-d’Angers a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme Anjou bleu
À voir aussi à Le Lion-d'Angers (Maine-et-Loire)
- Les Rendez-vous Nature en Anjou Vive le printemps Le Lion-d’Angers 11 mai 2026
- ANJOU LOIRE CHALLENGE Parc Départemental de l’Isle Briand Le Lion-d’Angers 14 mai 2026
- Grand National- Concours Complet Parc Départemental de l’Isle Briand Parc départemental de l’Isle Briand Le Lion-d’Angers 14 mai 2026
- Black boat night croisière apéritive sur l’Oudon Quai d’Anjou Le Lion-d’Angers 22 mai 2026
- Tournée des As- Concours complet de poneys Parc départemental de l’Isle Briand Le Lion-d’Angers 6 juin 2026