Le Lion-d’Angers

Marche et Yoga Le Lion d’Angers

L’Isle Briand Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18 09:00:00

fin : 2026-05-18 10:30:00

Date(s) :

2026-05-18 2026-06-15

Marche et yoga au parc départemental de l’Isle Briand les 18 Mai et 15 Juin.

Venez participer à une marche conscient et yoga, une pratique combinée idéale pour se connecter à soi et au monde qui nous entoure.

Réservation conseillée .

L’Isle Briand Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 61 21 04 54

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English :

Walking and yoga in the Parc Départemental de l’Isle Briand on May 18 and June 15.

L’événement Marche et Yoga Le Lion d’Angers Le Lion-d’Angers a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme Anjou bleu