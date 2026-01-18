ANJOU LOIRE CHALLENGE Parc Départemental de l’Isle Briand Le Lion-d’Angers

ANJOU LOIRE CHALLENGE

L’Anjou Loire Challenge se déroule à l’Hippodrome du Lion d’Angers, le jeudi 14 mai 2026.

Rendez-vous pour l’Anjou Loire Challenge le jeudi de l’Ascension, un grand moment convivial.

Au programme (détails à venir)

– En matinée

L’Atoll Palio la course des chevaux de traits au couleur des communes de la Communauté de Communes des Vallées du Haut Anjou

– Dans l’après-midi

Oxygène Music Live

Courses hippiques dont la course France Sire Anjou-Loire Challenge, la course d’obstacles la plus longue du monde (7300 mètres et 50 obstacles)

Toute la journée village d’exposants et restauration rapide sur place midi et soir. .

Parc Départemental de l’Isle Briand Hippodrome du Lion d’Angers Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 95 32 79

English :

The Anjou Loire Challenge takes place at the Lion d’Angers racecourse on Thursday, May 14, 2026.

