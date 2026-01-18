Grand National- Concours Complet Parc Départemental de l’Isle Briand

Parc départemental de l’Isle Briand Le Lion d’Angers Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-17

2026-05-14

Equitation / Grand National de Concours Complet

Equitation / Concours Complet.

Venez nombreux à cet évènement équestre le Grand National dans le Parc Départemental de l’Isle Briand au Lion d’Angers- Ouvert au grand public. .

Parc départemental de l’Isle Briand Le Lion d’Angers Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 96 09 00 info@isle-briand.fr

English :

Equestrian / Grand National de Concours Complet

