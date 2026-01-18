Grand National- Concours Complet Parc Départemental de l’Isle Briand Parc départemental de l’Isle Briand Le Lion-d’Angers
Parc départemental de l’Isle Briand Le Lion d’Angers Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-17
2026-05-14
Equitation / Grand National de Concours Complet
Equitation / Concours Complet.
Venez nombreux à cet évènement équestre le Grand National dans le Parc Départemental de l’Isle Briand au Lion d’Angers- Ouvert au grand public. .
Parc départemental de l’Isle Briand Le Lion d’Angers Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 96 09 00 info@isle-briand.fr
English :
Equestrian / Grand National de Concours Complet
