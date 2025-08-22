CIRCUIT DE L’ISLE BRIAND Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire

CIRCUIT DE L’ISLE BRIAND

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR CIRCUIT DE L’ISLE BRIAND 49220 Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 6100.0 Tarif :

Site dédié au cheval et aux sports nature, le parc de l’Isle Briand au Lion d’Angers offre des possibilités infinies de découvertes. Faites le tour de l’Isle le long des rivières et des boires , bras secondaires souvent à sec en été.

https://maine-et-loire.ffrandonnee.fr/ +33 2 41 79 01 77

English :

A site dedicated to horses and nature sports, the Isle Briand park in the Lion d’Angers offers endless possibilities for discovery. Take a tour of l’Isle along the rivers and boires , secondary arms often dry in summer.

Deutsch :

Der Park Isle Briand in Le Lion d’Angers ist ein Ort, der dem Pferd und dem Natursport gewidmet ist und unendlich viele Möglichkeiten für Entdeckungen bietet. Umrunden Sie die Isle entlang der Flüsse und der boires , Nebenarme, die im Sommer oft trocken liegen.

Italiano :

Sito dedicato ai cavalli e agli sport naturali, il parco dell’Isle Briand a Le Lion d’Angers offre infinite possibilità di scoperta. Fate un giro dell’ Isola lungo i fiumi e le boires , bracci secondari spesso asciutti in estate.

Español :

Sitio dedicado a los caballos y a los deportes en la naturaleza, el parque de la Isla Briand en Le Lion d’Angers ofrece infinitas posibilidades de descubrimiento. Recorra la Isla a lo largo de los ríos y las boires , brazos secundarios que suelen estar secos en verano.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-23 par Anjou tourime