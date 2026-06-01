Blanc sur blanc tout fout le camp exposition Sylvie Réno Galerie du Tableau Marseille 6e Arrondissement
Blanc sur blanc tout fout le camp exposition Sylvie Réno Galerie du Tableau Marseille 6e Arrondissement lundi 15 juin 2026.
Marseille 6e Arrondissement
Blanc sur blanc tout fout le camp exposition Sylvie Réno
Lundi 15 juin 2026 de 18h à 21h.
Du 16/06 au 27/06/2026 du lundi au samedi de 10h30 à 18h. Galerie du Tableau 37 Rue Sylvabelle Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-15 10:30:00
fin : 2026-06-27 18:00:00
Date(s) :
2026-06-15 2026-06-16
Exposition personnelle d’installations de l’artiste Marseillaise Sylvie Réno
D’habitude, Sylvie Réno expose des sculptures en carton ondulé non peint ou des fresques murales d’objets multicolores trouvés dans la rue.
Ici, à la Galerie du Tableau, elle propose une exposition tout en blanc. Son ami, le galeriste écrivain Bernard Plasse devenant aveugle, elle lui dédie cette exposition camouflage où toutes les œuvres sont blanches car pour elle, l’aveuglement est blanc. Sont présentées des sculptures en carton et des installations de collections et d’objets dérisoires.
Réaliste, dystopique, conceptuel, son travail mène un combat depuis longtemps perdu d’avance, celui de la représentation lucide contre l’illusion du réel.
Nicole Thibodeaux
The Simulacra
Sylvie Réno vit et travaille à Marseille. Elle a été présentée dans de nombreuse expositions en France et à l’étranger. Elle participe avec enthousiasme aux aventures de l’association Diem perdidi Galerie du Tableau depuis sa création par Bernard Plasse, avec qui elle entretient une amitié fidèle. .
Galerie du Tableau 37 Rue Sylvabelle Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 57 05 34 galeriedutableau@free.fr
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English :
Solo exhibition of installations by Marseilles artist Sylvie Réno
L’événement Blanc sur blanc tout fout le camp exposition Sylvie Réno Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-05 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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