Camille Lorente Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement
Camille Lorente Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement jeudi 11 juin 2026.
Marseille 6e Arrondissement
Camille Lorente
Du jeudi 11 au vendredi 12 juin 2026 à partir de 21h15. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 21:15:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-11
Le premier spectacle de Camille Lorente au théâtre l’Art Dû.
Le spectacle le plus drôle de Camille Lorente ! C’est son premier. Et le seul pour l’instant. Mais il est vraiment bien.
Il parle de choses universelles comme trouver l’amour, devenir adulte, être un dauphin…
On en sort pas forcément grandi, mais on rit et putain c’est déjà ça de pris .
Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Camille Lorente’s first show at Théâtre l’Art Dû.
L’événement Camille Lorente Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-28 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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