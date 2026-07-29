Blanche Neige Histoire d’un Prince Ussel
vendredi 31 juillet 2026 · Ussel
Informations pratiques
Ussel
Blanche Neige Histoire d’un Prince
18 Avenue Turgot Ussel Corrèze
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Production Tréteaux de France CDN
Que se cache-t-il derrière ils vécurent heureuse et eurent beaucoup d’enfants… ?
Ici, point de princes charmants et de héros, encore moins de braves chevaliers pour conquérir de belles endormies . Fini le royauem idyllique, ici les grands ont détruit la terre par d’incessantes fêtes, et Blanche Neige en a plus qu’assez d’être prise pour une imbécile. Elle ne s’en laisse plus conter et veut s’émanciper. Cette version iconoclaste du conte de Grimm est une fresque ludique qui interroge sur les questions de genre et de société. Mais pas d’inquiétude, la magie n’a pas disparu, nous retrouverons le miroir de Blanche Neige et la fameuse pomme empoisonnnée !
Possibilité de se restaurer sur place
Billetterie sur place, sur réservation .
18 Avenue Turgot Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 23 63 service.culturel01@ussel19.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Blanche Neige Histoire d’un Prince
L’événement Blanche Neige Histoire d’un Prince Ussel a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
À voir aussi à Ussel (Corrèze)
- Sévices Tout Compris Ussel 29 juillet 2026
- Spectacle Figaro divorce Salle des fêtes Ussel 30 juillet 2026
- Fêtes de la Gare Ussel 31 juillet 2026
- Exposition Sandrine Plumard Ussel 3 août 2026
- Feu d’artifice de la Gare Ussel 5 août 2026