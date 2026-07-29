Informations pratiques

Ussel

Blanche Neige Histoire d’un Prince

18 Avenue Turgot Ussel Corrèze

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Production Tréteaux de France CDN

Que se cache-t-il derrière ils vécurent heureuse et eurent beaucoup d’enfants… ?

Ici, point de princes charmants et de héros, encore moins de braves chevaliers pour conquérir de belles endormies . Fini le royauem idyllique, ici les grands ont détruit la terre par d’incessantes fêtes, et Blanche Neige en a plus qu’assez d’être prise pour une imbécile. Elle ne s’en laisse plus conter et veut s’émanciper. Cette version iconoclaste du conte de Grimm est une fresque ludique qui interroge sur les questions de genre et de société. Mais pas d’inquiétude, la magie n’a pas disparu, nous retrouverons le miroir de Blanche Neige et la fameuse pomme empoisonnnée !

Possibilité de se restaurer sur place

Billetterie sur place, sur réservation .

18 Avenue Turgot Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 23 63 service.culturel01@ussel19.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Blanche Neige Histoire d’un Prince

L’événement Blanche Neige Histoire d’un Prince Ussel a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme de Haute Corrèze