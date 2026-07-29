Informations pratiques

Ussel

Sévices Tout Compris

18 Avenue Turgot Ussel Corrèze

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 18:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Janus et Cie

Burlesque, spectacle tout public

Faire macérer deux clowns serveurs de restaurant, jeter les ensuite autour d’une table, mélanger. Puis, faire monter la sauce, ajouter en cuisine de l’huile sur le feu, faire chauffer jusqu’à ébullition, farcir de gags. Faire enfin tout sauter et flamber l’ensemble. Napper d’une pointe de cruauté, servir bien saignant.

Déguster avant que ça refroidisse. Bon appétit !

Possibilité de se restaurer sur place

Billetterie sur place, sur réservation .

18 Avenue Turgot Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 23 63 service.culturel01@ussel19.fr

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English : Sévices Tout Compris

L’événement Sévices Tout Compris Ussel a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme de Haute Corrèze