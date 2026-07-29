Sévices Tout Compris Ussel
mercredi 29 juillet 2026 · Ussel
Informations pratiques
Ussel
Sévices Tout Compris
18 Avenue Turgot Ussel Corrèze
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 18:30:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Janus et Cie
Burlesque, spectacle tout public
Faire macérer deux clowns serveurs de restaurant, jeter les ensuite autour d’une table, mélanger. Puis, faire monter la sauce, ajouter en cuisine de l’huile sur le feu, faire chauffer jusqu’à ébullition, farcir de gags. Faire enfin tout sauter et flamber l’ensemble. Napper d’une pointe de cruauté, servir bien saignant.
Déguster avant que ça refroidisse. Bon appétit !
Possibilité de se restaurer sur place
Billetterie sur place, sur réservation .
18 Avenue Turgot Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 23 63 service.culturel01@ussel19.fr
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English : Sévices Tout Compris
L’événement Sévices Tout Compris Ussel a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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