Fêtes de la Gare Ussel
Fêtes de la Gare Ussel vendredi 31 juillet 2026.
Ussel
Fêtes de la Gare
Place Célestin Laffont Ussel Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-07-31
Le Comité des Fêtes de la Gare organise la traditionnelle fête de la gare avec diverses animations durant ces plusieurs jours….
– Vendredi 31 juillet,dépôt de gerbe à la gare.
– Samedi 1er aoùt, fête foraine, place Célestin Lafont et square Henri Dunant, vide-greniers rue Lachaze de 8h à 17h.
– Dimanche 2 août défilé de vieux tracteurs agricoles de 15h30 à 17h30
– Mardi 4 août feu d’artifice à 22h15 esplanade de Grammont .
Place Célestin Laffont Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 71 05 99 cdfgare19200@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fêtes de la Gare
L’événement Fêtes de la Gare Ussel a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
À voir aussi à Ussel (Corrèze)
- Les jeudis de l’été Ussel 2 juillet 2026
- Jeu de piste Les voleurs d’art Ussel 9 juillet 2026
- Retransmission du Tour de France, l’étape en direct Ussel 12 juillet 2026
- Exposition Kurgoual Ussel 13 juillet 2026
- Feu d’artifice 14 juillet Ussel 15 juillet 2026