Ussel

Fêtes de la Gare

Place Célestin Laffont Ussel Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-07-31

Le Comité des Fêtes de la Gare organise la traditionnelle fête de la gare avec diverses animations durant ces plusieurs jours….

– Vendredi 31 juillet,dépôt de gerbe à la gare.

– Samedi 1er aoùt, fête foraine, place Célestin Lafont et square Henri Dunant, vide-greniers rue Lachaze de 8h à 17h.

– Dimanche 2 août défilé de vieux tracteurs agricoles de 15h30 à 17h30

– Mardi 4 août feu d’artifice à 22h15 esplanade de Grammont .

Place Célestin Laffont Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 71 05 99 cdfgare19200@gmail.com

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English : Fêtes de la Gare

L’événement Fêtes de la Gare Ussel a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de Haute Corrèze