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Fêtes de la Gare Ussel

Fêtes de la Gare Ussel vendredi 31 juillet 2026.

Adresse
Place Célestin Laffont
Ville
19200 Ussel
Département
Corrèze
Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Tarif

Ussel

Fêtes de la Gare

Place Célestin Laffont Ussel Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-07-31

Le Comité des Fêtes de la Gare organise la traditionnelle fête de la gare avec diverses animations durant ces plusieurs jours….
– Vendredi 31 juillet,dépôt de gerbe à la gare.
– Samedi 1er aoùt, fête foraine, place Célestin Lafont et square Henri Dunant, vide-greniers rue Lachaze de 8h à 17h.
– Dimanche 2 août défilé de vieux tracteurs agricoles de 15h30 à 17h30
– Mardi 4 août feu d’artifice à 22h15 esplanade de Grammont   .

Place Célestin Laffont Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 71 05 99  cdfgare19200@gmail.com

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English : Fêtes de la Gare

L’événement Fêtes de la Gare Ussel a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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