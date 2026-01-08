Exposition Sandrine Plumard Ussel
La galerie d’art Aigua de rocha vous invite à venir découvrir les œuvres de Sandrine Plumard.
Vernissage samedi 8 août à partir de 10h .
6 Rue de l’Église Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 64 52 96 aiguaderocha@sfr.fr
