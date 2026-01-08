Exposition Sandrine Plumard Ussel

6 Rue de l’Église Ussel Corrèze

Début : 2026-08-03 14:00:00
fin : 2026-08-22 18:00:00

2026-08-03

La galerie d’art Aigua de rocha vous invite à venir découvrir les œuvres de Sandrine Plumard.
Vernissage samedi 8 août à partir de 10h   .

6 Rue de l’Église Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 64 52 96  aiguaderocha@sfr.fr

