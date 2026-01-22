Blanche Neige vu par Champ Libre Festival des Veyracomusies Veyrac

Blanche Neige vu par Champ Libre Festival des Veyracomusies

Mas Martin Veyrac Haute-Vienne

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

2026-05-14

Découvrez le nouveau spectacle “So 2026”, une plongée joyeusement irrévérencieuse dans l’univers de Blanche-Neige. La reine, Blanche-Neige, un nain (oui, un seul), une chaussette et quelques invités inattendus composent une galerie de personnages encore plus folle. Toujours à deux comédiens, toujours avec trois bouts de ficelle, mais une imagination sans limites. À travers ce conte dépoussiéré, rires et réflexions se mêlent sur l’image, le pouvoir, la domination, les diktats et la quête d’identité. Un spectacle drôle, rythmé et engagé, où le théâtre de foire devient un miroir déformant de notre époque.

Représentation plein air sans réservation. .

Mas Martin Veyrac 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

