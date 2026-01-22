Blanche Neige vu par Champ Libre Festival des Veyracomusies Veyrac
Blanche Neige vu par Champ Libre Festival des Veyracomusies Veyrac jeudi 14 mai 2026.
Blanche Neige vu par Champ Libre Festival des Veyracomusies
Mas Martin Veyrac Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Découvrez le nouveau spectacle “So 2026”, une plongée joyeusement irrévérencieuse dans l’univers de Blanche-Neige. La reine, Blanche-Neige, un nain (oui, un seul), une chaussette et quelques invités inattendus composent une galerie de personnages encore plus folle. Toujours à deux comédiens, toujours avec trois bouts de ficelle, mais une imagination sans limites. À travers ce conte dépoussiéré, rires et réflexions se mêlent sur l’image, le pouvoir, la domination, les diktats et la quête d’identité. Un spectacle drôle, rythmé et engagé, où le théâtre de foire devient un miroir déformant de notre époque.
Représentation plein air sans réservation. .
Mas Martin Veyrac 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Blanche Neige vu par Champ Libre Festival des Veyracomusies
L’événement Blanche Neige vu par Champ Libre Festival des Veyracomusies Veyrac a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Limoges Métropole