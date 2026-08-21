« Blason fleuri », Tour de Crest, Crest
samedi 19 septembre 2026 · Tour de Crest · Crest
Informations pratiques
« Blason fleuri » 19 et 20 septembre Tour de Crest Drôme
adulte : 8€50 ; enfant de 10 à 17 ans : 6€ ; enfant de 6 à 9 ans : 4€ ; gratuit pour les enfants de moins de 6 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez l’art des blasons au Moyen Âge. Créez votre propre blason en utilisant des éléments floraux et naturels issus des jardins de la Tour. Une belle manière de découvrir l’art des blasons au milieu des jardins. Pour les enfants de 6 à 15 ans.
Tour de Crest chemin du donjon 26400 Crest Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 25 32 53 http://www.tourdecrest.fr https://www.facebook.com/TourDeCrest/ Un site au panorama exceptionnel, élément phare du paysage drômois.
Un chef d’œuvre architectural, témoin de l’époque médiévale et de la vie carcérale.
Un lieu vivant toute l’année : visites guidées, animations, expositions, concerts, descentes en rappel…
Découvrez l’art des blasons au Moyen Âge. **Créez votre propre blason en utilisant des éléments floraux et naturels issus des jardins de la Tour.** Une belle manière de découvrir l’art des blasons au…
©Pierrick Blanc
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