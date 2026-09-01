Blasons et expositions Journées Européennes du patrimoine Salle héraldique de la Diana Montbrison

Informations pratiques

Montbrison

Blasons et expositions Journées Européennes du patrimoine

Salle héraldique de la Diana 7 rue Florimond Robertet Montbrison Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

La salle héraldique dévoilera sa voûte blasonnée et son décor néogothique.

Vous pourrez découvrir la voûte de cette salle héraldique et son décor néogothique inspiré par Viollet-le-Duc au XIIIe siècle.

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Salle héraldique de la Diana 7 rue Florimond Robertet Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 96 08 69 contact@loireforez.com

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English : Blasons et expositions Journées Européennes du patrimoine

The heraldic hall will reveal its coat-of-arms-adorned vault and its neo-Gothic decor.

You’ll be able to explore the vault of this heraldic hall and its neo-Gothic decor, inspired by Viollet-le-Duc in the 13th century.

L’événement Blasons et expositions Journées Européennes du patrimoine Montbrison a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Loire Forez